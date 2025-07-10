Starmer e Macron ai Volenterosi, più pressione su Putin

Il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron hanno sollecitato i partner della cosiddetta coalizione dei volenterosi a intensificare "le pressioni" sul presidente Vladimir Putin per spingere la Russia a negoziare la pace in Ucraina. I due lo hanno sottolineato intervenendo da Londra, dopo aver visitato una base militare, alla videocall con gli altri leader alleati riuniti a Roma per la conferenza sulla ricostruzione. Starmer e Macron hanno confermato il loro asse a sostegno di Kiev, rivendicando la guida di un'ipotetica futura missione militare postbellica di garanzia in Ucraina.