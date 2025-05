"Credo che quello che abbiamo visto ieri e durante la notte sia l'ennesima prova che Putin non fa sul serio riguardo alla pace". "Sta tergiversando, ed è per questo che oggi è un'opportunità davvero importante per lavorare con i colleghi per assicurarci che siamo assolutamente uniti". Lo ha detto il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer all'ingresso al summit della Comunità politica europea a Tirana.