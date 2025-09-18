Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Ultima ora
Starmer, con Trump accordi record da 250 miliardi
18 set 2025
Premier Gb ringrazia il presidente Usa

Gli accordi economici bilaterali raggiunti nel vertice di oggi fra il presidente americano Donald Trump e il premier britannico Keir Starmer promuoveranno "un record" di investimenti reciproci fra "le due sponde dell'Oceano" pari a 250 miliardi di sterline complessivi. Lo ha detto Starmer nella conferenza stampa finale con Trump, a Chequers, ringraziando il presidente Usa al suo fianco. Il presidente americano Donald Trump "è un mio amico, un nostro amico" e noi "ci piacciamo sinceramente". Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer, con al fianco l'ospite Usa, a margine del vertice di Chequers, rivolgendosi alla stampa e una vasta platea di importanti rappresentanti del business di entrambi i Paesi prima della firma di un documento che suggella un serie di accordi economici in ambito tecnologico, energetico, sulla difesa e di cooperazione in settori come il nucleare civile e l'intelligenza artificiale: per un totale d'investimenti incrociati indicati in 250 miliardi di sterline e con una stima di 1,5 milioni di posti di lavoro futuri.

