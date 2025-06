Starmer, 'attacchi Usa per attenuare minaccia nucleare Iran'

Il programma nucleare iraniano rappresenta una grave minaccia per la sicurezza internazionale. All'Iran non potrà mai essere permesso di sviluppare un'arma nucleare e gli Stati Uniti hanno preso provvedimenti per attenuare tale minaccia": lo ha affermato il primo ministro britannico Keir Starmer, come riporta Sky News.

"La situazione in Medio Oriente rimane instabile e la stabilità nella regione è una priorità. Invitiamo l'Iran a tornare al tavolo dei negoziati e a raggiungere una soluzione diplomatica per porre fine a questa crisi", ha concluso.