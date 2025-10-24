Giovedì 23 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
24 ott 2025
Starmer, alleati rafforzino capacità lungo raggio di Kiev

Lo ha detto il premier Gb durante l'incontro con Zelensky

"I Paesi alleati dovrebbero rafforzare la capacità a lungo raggio dell'Ucraina". Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer in un incontro bilaterale a Downing Street col presidente Volodymyr Zelensky prima della riunione della coalizione dei volenterosi in cui si discuterà delle forniture di missili a lunga gittata a Kiev per colpire obiettivi russi. "E naturalmente, c'è il lavoro fondamentale della coalizione dei volenterosi sulle necessarie garanzie di sicurezza", ha aggiunto Starmer.

