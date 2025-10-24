Starmer, alleati rafforzino capacità lungo raggio di Kiev

"I Paesi alleati dovrebbero rafforzare la capacità a lungo raggio dell'Ucraina". Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer in un incontro bilaterale a Downing Street col presidente Volodymyr Zelensky prima della riunione della coalizione dei volenterosi in cui si discuterà delle forniture di missili a lunga gittata a Kiev per colpire obiettivi russi. "E naturalmente, c'è il lavoro fondamentale della coalizione dei volenterosi sulle necessarie garanzie di sicurezza", ha aggiunto Starmer.