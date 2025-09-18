Starmer a Trump, aumentare pressione su Putin, pace a Gaza

Il premier britannico Keir Starmer ha evocato la partnership con gli Usa come decisiva di fronte alle crisi internazionali e alle minacce alla sicurezza. Parlando al fianco di Donald Trump a conclusione del vertice di Chequers, Starmer è tornato a denunciare le azioni della Russia in Ucraina, invocando la necessità di "accrescere la pressione" su Vladimir Putin. Quanto al Medio Oriente, ha ribadito che occorre un cessate il fuoco da parte d'Israele nella Striscia di Gaza, assieme al rilascio degli ostaggi tuttora detenuti da Hamas.