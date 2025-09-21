'Starlink meglio di Iris2', governo guarda ai satelliti di Musk

Sui satelliti a bassa e media orbita, la SpaceX di Elon Musk con Starlink offre "soluzioni operative al mercato italiano molto più rapide di quelle previste con il programma Iris2, i cui tempi di realizzazione si estendono oltre il 2030" e "in tutta evidenza la Ue non potrà prescindere - a parità di prestazioni ed immediatezza delle stesse - da una stretta partnership con gli Usa in settori strategici quali le Telecomunicazioni satellitari". Sono due passaggi chiave della relazione alle Camere su attività e risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale, presentata dal Comitato interministeriale per le politiche spaziali e aerospaziali (Comint), presieduto dal ministro delle Imprese Adolfo Urso.

Nel documento, pubblicato dal Fatto quotidiano, si nota che Starlink "ha consolidato la sua posizione dominante sia per l'accesso allo spazio sia per la fornitura di capacità in telecomunicazioni, navigazione e osservazione". "Il 2024 - scrive il Comint - è anche l'anno in cui, mentre la Ue lavora alla costellazione satellitare Iris2" SpaceX "offre all'Italia i servizi" della costellazione Starlink, "già disponibile, in continua evoluzione" e "nettamente superiore a Iris2, non ancora disponibile, di respiro meno ambizioso".

Il Comint ricorda che a dicembre 2024 è stato siglato il contratto di concessione per 12 anni per Iris2, costellazione europea da 290 satelliti a bassa e media orbita, con "10,5 miliardi di euro di investimento" e "l'obiettivo di fornire connettività sicura su scala continentale". Tuttavia, "l'industria italiana risulta sottorappresentata rispetto al potenziale, sollevando interrogativi sulla necessità di un maggiore allineamento tra ambizioni nazionali e partecipazione industriale europea".