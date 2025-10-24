Staminali a gel rigenerano ossa e gengive, impianti più rapidi

Guarigione accelerata con ricrescita più rapida e naturale di nuovo tessuto osseo e gengivale in preparazione di un impianto dentale, grazie a procedure rigenerative innovative come l'uso di staminali ricavate dalla polpa dei denti estratti, piastrine e un gel di acido ialuronico e proteine: fino a cinque mesi in meno di attesa per la formazione di nuovo osso, laddove normalmente per la guarigione servono dai 4 ai 12 mesi. È una delle novità presentate al congresso internazionale Osteology-SIdP, in corso a Firenze fino al 25 ottobre, organizzato dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (Sidp) e dalla Fondazione Osteology.

L'odontoiatria rigenerativa è in costante e rapida crescita con una spesa che in Italia si attesta oggi su circa 92 milioni di euro l'anno e che entro 5 anni si stima raggiungerà quasi 138 milioni, sia per la crescente domanda di impianti dentali (attualmente sono circa 10 milioni gli impianti eseguiti in Italia), sia la crescente richiesta di procedure mininvasive. A queste si affianca l'uso dell'intelligenza artificiale per diagnosi personalizzata, previsione del rischio di complicanze e esiti clinici migliori.