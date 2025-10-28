Staffetta, balzo gasolio, servito in autostrada supera 2euro

Tempi duri per il gasolio. La quotazione internazionale continua a salire (sesto balzo consecutivo), spinta dalle preoccupazioni di un "corto" di prodotto russo sui mercati globali: oggi siamo al massimo dal 18 luglio per i compratori europei. Riflessi immediati sui prezzi alla pompa, con un nuovo giro di rialzi sui listini dei prezzi consigliati, cui si aggiungerà dal primo gennaio prossimo l'aumento dell'accisa. Quotazione della benzina invece in calo, dopo quattro rialzi consecutivi. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa.

Lo scrive Staffetta online.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due centesimi quelli del gasolio. Per IP registriamo un rialzo di un centesimo su entrambi i prodotti, per Tamoil +2 cent sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,692 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,695, pompe bianche 1,684), gasolio self service a 1,621 euro/litro (invariato, compagnie 1,625, pompe bianche 1,614). Benzina servito a 1,832 euro/litro (invariato, compagnie 1,872, pompe bianche 1,755), diesel servito a 1,761 euro/litro (invariato, compagnie 1,801, pompe bianche 1,684). Gpl servito a 0,690 euro/litro (invariato, compagnie 0,701, pompe bianche 0,678), metano servito a 1,409 euro/kg (invariato, compagnie 1,421, pompe bianche 1,398), Gnl 1,230 euro/kg (invariato, compagnie 1,225 euro/kg, pompe bianche 1,233 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,793 euro/litro (servito 2,055), gasolio self service 1,733 euro/litro (servito 2,001), Gpl 0,832 euro/litro, metano 1,497 euro/kg, Gnl 1,297 euro/kg.