Rossi e Indy, miti senza fine
Spread Italia e Francia in parità dopo taglio di S a Parigi

Il rendimento dei Btp e delle Oat decennali sale al 3,38%

Si mantiene in parità il differenziale tra Btp italiani e Oat decennali francesi dopo il taglio dal rating della Francia ad 'A+' da parte di S&P. Il rendimento annuo italiano sale di 1,1 punti al 3,33%, livello raggiunto anche dal rendimento annuo francese, che sale di 2,6 punti base. In rialzo di 1,2 punti al 2,59% il rendimento annuo dei bund decennali tedeschi, il cui divario con i titoli italiani e francesi supera di poco i 79 punti.

