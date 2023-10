Spread Btp-Bund a 200 punti, rendimento al 4,88%

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 200 punti, alla chiusura della seduta, con un aumento di sei punti base rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano si posiziona al 4,88%, in confronto al 4,85% della vigilia. Il tasso del Btp italiano si muove in controtendenza rispetto agli altri titoli europei. Il Bund tedesco, invece, registra un calo di 3 punti base al 2,88 per cento.