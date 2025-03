Spotify 2024: Oltre 1.500 artisti generano 1 milione di dollari in royalty

Nel 2024, quasi 1.500 artisti hanno generato oltre 1 milione di dollari in royalty solo dalla piattaforma Spotify. Non si tratta solo di grandi nomi noti: l'80% non aveva una canzone nella classifica Spotify Global Daily Top 50, testimoniando come oggi nella nuova economia mondiale dello streaming anche gli indipendenti, i meno mainstream e i generi di nicchia possono "farcela" e conquistare il mondo. A raccontarlo sono i dati di Loud & Clear 2025, il Report annuale di Spotify sullo streaming musicale e la sua economia, presentato da Bryan Johnson, leader del Team Musica della piattaforma, e che racconta, attraverso i numeri, successi, tendenze e punti di forza del settore a livello globale.

A testimoniare quanto lo streaming possa abbattere barriere, di genere ma anche di confini, c'è subito il dato che più della metà degli artisti che hanno superato 1.000 dollari in royalty su Spotify nel 2024, lo hanno fatto grazie ad ascoltatori al di fuori del proprio Paese d'origine. Oltre la metà, poi, ha collaborato con almeno un artista estero, percentuale che sale all'80% tra coloro che superano i 100 mila dollari. Ma non solo. La musica è multilingue e i super big da 1 milione di dollari su Spotify nel 2024 hanno registrato musica in 17 lingue diverse, il doppio del 2017. La musica di otto lingue diverse ha fruttato ciascuna oltre 100 milioni di dollari di royalties, con l'italiano che supera per la prima volta quel traguardo. Nel 2017 c'erano riusciti solo inglese e spagnolo.