Sport italiano in lutto: il commovente ricordo di Papa Francesco da parte di Giovanni Malagò

"Lo sport italiano, profondamente addolorato, si unisce all'inconsolabile dolore per la scomparsa del Santo Padre Francesco, Jorge Mario Bergoglio. Il mondo è rimasto orfano di una guida spirituale che ha saputo illuminare il cammino dei fedeli e dell'intera collettività, grazie al suo messaggio ispirato alla fratellanza, alla mutualità e a quei valori che rappresentano il fine cui anelare per costruire una società migliore. Papa Francesco ha illuminato le nostre coscienze dimostrando costantemente la sua vicinanza al nostro mondo, condividendone gli ideali e le finalità". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, ricorda Papa Francesco, scomparso all'età di 88 anni, invitando anche le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere tutte le attività sportive previste nella giornata odierna e a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche in programma in Italia nel resto della settimana. "Sono tanti i ricordi che ci legano a lui - prosegue Malagò - e le occasioni di raccoglimento in cui ha voluto gratificare le varie espressioni del sistema, stimolandoci a comprendere l'importanza della testimonianza offerta nell'esercizio della pratica sportiva come modello comportamentale per le nuove generazioni e per chiunque sappia farsi permeare dalla sua autenticità. Ricordo con emozione e orgoglio l'udienza del 2014 in cui ha ricevuto l'intero sport italiano nella Basilica di San Pietro per celebrare il Centenario del Coni, nonché l'adesione incondizionata allo spirito olimpico che può contribuire a raggiungere quei traguardi dell'anima da perseguire quotidianamente. Omaggiare la memoria del Santo Padre Francesco vuol dire rinnovare questo impegno nel suo indimenticabile ricordo", conclude.