Speranza, commissione Covid è tribunale politico

"Questa commissione, per come l'avete impostata, ignorando tutte le proposte delle opposizioni, ha un'unica finalità: mettere su un tribunale politico per colpire i membri dei governi che vi hanno preceduti". Lo ha detto l'ex ministro della Salute Roberto Speranza in dichiarazione di voto sulla proposta di legge che punta alla istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid in Italia.