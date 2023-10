Speaker destituito, prima volta negli USA per la Camera

La Camera ha approvato la mozione per destituire lo speaker repubblicano Kevin McCarthy, facendo precipitare il Capitol nel caos e nell'incertezza. E' la prima volta nella storia Usa. A proporre la mozione il deputato del suo partito Matt Gaetz, un fedelissimo di Donald Trump ed esponente di una fronda parlamentare alla Camera legata al tycoon. "Oggi ho perso una votazione, ma ho combattuto per ciò in cui credo e io credo nell'America". Lo ha detto l'ex speaker della Camera Usa, Kevin McCarthy sottolineando di "non essere pentito per aver negoziato" con i democratici. "Mi hanno insegnato a risolvere i problemi non a crearli", ha detto confermando inoltre le indiscrezioni della stampa che non si ricandiderà. "Se dovessi dare un consiglio al prossimo speaker della Camera gli direi di cambiare le regole" ha detto con ironia Kevin McCarthy in una conferenza stampa dopo il suo siluramento. Joe Biden ha esortato la Camera ad eleggere "presto" un nuovo speaker per affrontare "sfide urgenti". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota dopo il siluramento di Kevin McCarthy.