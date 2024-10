Spari vicino alla sede di una ditta israeliana in Svezia

Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi degli uffici dell'azienda israeliana Elbit systems, nella periferia di Goteborg, in Svezia. L'azienda si occupa di alta tecnologia opera nel campo della difesa ed è stata già presa di mira in passato da proteste e atti intimidatori. Nessuna persona è rimasta ferita. E' subito scattata una vasta operazione di polizia con diverse volanti ed elicotteri e l'operazione è ancora in corso. Un adolescente è stato fermato, sospettato di tentato omicidio e porto d'armi illecito.