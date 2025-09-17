'Spari Pennsylvania, 5 agenti colpiti durante un mandato'

Cinque agenti di polizia sono stati colpiti mentre eseguivano un mandato nella contea di York, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali tre agenti sono in condizioni gravi. L'aggressore si sarebbe tolto la vita. Le scuole nell'area della contea di York sono in lockdown, spiega la Cnn. "Sono stato informato di quanto sta accadendo nella contea di York, sto andando lì ora", ha affermato il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro. Secondo Cnn il fatto che il governatore stia andando nella contea di York indica che si tratta di un caso serio.