Spari davanti al Parlamento di Belgrado, un ferito grave

Spari davanti al parlamento di Belgrado dove da mesi, in un parco, campeggiano alcune tende degli studenti in protesta. Una persona ferita versa in gravi condizioni. Ad aprire il fuoco un uomo che è stato subito arrestato. Lo ha riferito il ministro della sanità, Zlatibor Loncar. Per puro caso, ha aggiunto il ministro, si è registrato solo un ferito, dal momento che l'aggressore ha sparato diversi colpi prima di appiccare un incendio nell'area delle tende.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha definito "grave atto terroristico" quanto accaduto stamane davanti al parlamento a Belgrado e ha annunciato sull'episodio un suo intervento pubblico, abbandonando una cerimonia ufficiale al Palazzo Serbia.