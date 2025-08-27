Sparatoria Minneapolis, il killer era un 20enne senza precedenti

Il killer della sparatoria di Minneapolis era un ventenne senza precedenti penali. Lo ha detto la polizia, precisando di non sapere se si tratti di un ex studente o un ex impiegato della scuola. Il killer di Minneapolis è arrivato a bordo di un'auto che ha lasciato nel parcheggio della scuola cattolica. Aveva tre armi, un fucile e due pistole, e ha iniziato a sparare attraverso le finestre della chiesa, colpendo bambini che assistevano alla messa.