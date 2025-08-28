Lunedì 25 Agosto 2025

28 ago 2025
Sparatoria Minneapolis, bimbo eroe ferito per salvare amico

Victor, 10 anni, ha protetto l'amico Weston dagli spari

"Mi ha salvato la vita, spero stia bene presto". Così, con la voce rotta dal pianto, il piccolo Weston Halsne ha raccontato i drammatici momenti nella chiesa della scuola dell'Annunciazione a Minneapolis, quando un suo compagno di classe, dieci anni come lui, lo ha protetto dal fuoco. "Era proprio accanto a me. Ero a due posti di distanza dalle vetrate, quindi gli spari erano proprio vicino a me", ha detto il bambino. "Il mio amico Victor, però, mi ha salvato, perché si è sdraiato sopra di me, ma è stato colpito", ha detto Weston. Quattro dei bambini feriti nella sparatoria sono stati dimessi dall'ospedale, le vittime invece avevano otto e dieci anni.

