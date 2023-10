Sparatoria in un centro commerciale a Bangkok

Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti poco fa all'interno del Siam Paragon, uno dei centri commerciali più frequentati di Bangkok, nel centro della capitale thailandese. Lo riportano i media locali, mentre filmati della gente che scappa all'esterno si trovano già sui social media. Non è chiaro chi abbia sparato, né se ci sono vittime. Un fermo immagine di un giovane con pantaloni mimetici e due pistole in mano, ripreso dalle telecamere di sicurezza subito dopo esser entrato nel centro commerciale, circola sui social network. La polizia è accorsa sul posto e l'emergenza è ancora in corso, il centro commerciale è stato chiuso.