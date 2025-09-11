Sparatoria in scuola Colorado, almeno due feriti gravi

Almeno due studenti sono in condizioni critiche dopo una sparatoria alla Evergreen High School di Evergreen, in Colorado, dove oltre 100 agenti delle forze dell'ordine hanno sgomberato la scuola "stanza per stanza" mentre era in lockdown: lo riferisce la Cnn citando le autorità locali.

Anche il sospettato, un minorenne che si ritiene sia uno studente della scuola superiore, è rimasto ferito e si trova in condizioni critiche in un ospedale locale, ha riferito Jacki Kelley, portavoce dello sceriffo. Kelley non ha potuto confermare come il sospettato sia stato colpito, ma ha affermato che non si ritiene che le forze dell'ordine abbiano sparato.

Le autorità stanno lavorando per ottenere un mandato di perquisizione per l'abitazione del sospettato. La sparatoria è avvenuta all'esterno dell'edificio scolastico, ma le autorità stanno ancora lavorando per identificare eventuali scene del crimine all'interno della scuola.