La lezione di Monaco 1938

Bruno Vespa
La lezione di Monaco 1938
Ultima oraSparatoria in bar a Forio d'Ischia, tre morti
16 ago 2025
  3. Sparatoria in bar a Forio d'Ischia, tre morti

Sparatoria in bar a Forio d'Ischia, tre morti

Tre persone sono state uccise nella sparatoria verificatisi in un vicoletto in zona Cuotto, a Forio d'Ischia e non in un bar come si era appreso in un primo momento. Una quarta è ferita gravemente. Secondo le prime notizie, ci sarebbero motivi passionali alla base di quanto accaduto. Due cadaveri sono stati trovati sulla strada accanto all'ingresso di un albergo, il terzo in una zona più giù. Sul posto ci sono Carabinieri, cui sono affidate le indagini, Polizia di Stato, Vigili urbani, volontari. La zona risulta completamente bloccata e inaccessibile.

