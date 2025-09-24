Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Sparatoria a Dallas, una persona uccisa, suicida l'attentatore
24 set 2025
Sparatoria a Dallas, una persona uccisa, suicida l'attentatore

Fbi, 'la sparatoria un attacco mirato contro agenzia migranti'

Fbi, 'la sparatoria un attacco mirato contro agenzia migranti'

Fbi, 'la sparatoria un attacco mirato contro agenzia migranti'

Una persona è rimasta uccisa, oltre all'attentatore, e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro migranti a Dallas. Lo riferisce la polizia locale correggendo le informazioni fornite in precedenza che parlavano prima di tre feriti e poi di due feriti, oltre all'aggressore che si è suicidato.

Secondo l'FBI, l'attacco a Dallas "è stato un attacco mirato contro l'Ice", l'agenzia americana che controlla l'immigrazione, "come successo il 4 luglio", sempre in Texas. Lo ha detto l'FBI in un punto con la stampa spiegando che sui proiettili usati dall'aggressore sono stati trovati messaggi contro l'Immigration and Customs Enforcement.

