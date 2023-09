Spalletti 'spero di far rinascere il sogno Nazionale'

"Grazie a tutta la federazione e al presidente Gravina per avermi dato questo bellissimo incarico. Sono stati giorni intensi. Ho imparato tanto a Coverciano, essere qui da Ct è un'emozione indescrivibile, un sogno che parte da lontano" Sono le prime parole da commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana di Luciano Spalletti. "Ricordo quel fantastico 4-3 contro la Germania, spero di far rinascere quel sogno e di poter portare quella bandiera in tutte quelle migliaia di bambini che sognano di veder vincere la Nazionale".