Spalletti, 'peccato, partita cambiata da episodi'

"Ci sono episodi che cambiano le partite e poi prendi gol subito su quella situazione. A volte ci sono partite che vengono segnate non dal calcio giocato". Così il cLuciano Spalletti ai microfoni Rai dopo il pari 2-2 tra Italia e Belgio in Nations League condizionato dall'espulsione di Pellegrini. "Peccato? Sì. Avevamo la possibilità di giocarla bene anche nel secondo tempo - aggiunge il ct - Negli spazi larghi loro sono calciatori di livello top, ma non abbiamo concesso tante occasioni, e loro sono stati anche un po' fortunati. Si è vista la squada giocare un buon calcio e avere personalità come nelle due precedenti partite".