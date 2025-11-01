Giovedì 30 Ottobre 2025

È già campagna per le Politiche

Bruno Vespa
È già campagna per le Politiche
1 nov 2025
Spalletti 'buona partita Juve, ma dobbiamo migliorare'

Tecnico: 'Ho trovato una squadra in condizione'

"La strada è lunghissima, abbiamo fatto una buona partita ma bisogna migliorare. Abbiamo creato diverse occasioni ma le abbiamo sciupate". Luciano Spalletti sintetizza così la sua prima partita e vittoria sulla panchina della Juventus a Cremona. "Ho trovato una squadra in condizione - spiega a Dazn - si vede che Tudor ha allenato la squadra. La classifica? C'è questa pressione che subisce la Juventus dal punto di vista storico. Oggi sono molto contento, abbiamo fatto una buonissima partita. Abbiamo pressato e anche sofferto, ma sono contento".

© Riproduzione riservata