Spagna: prime cariche della polizia davanti alla sede del Psoe

Cresce l'affluenza alla manifestazione che si sta svolgendo presso la sede nazionale del Psoe a Madrid: ora sono circa 8.000 le persone che stanno protestando contro l'intesa raggiunta stamane a Bruxelles tra i socialisti e gli indipendentisti catalani di Junts a favore dell'amnistia. Si tratta della manifestazione più imponente da quando, venerdì scorso, sono cominciate le proteste in questa via della capitale. Presente anche Santiago Abascal, il leader di Vox, il partito di estrema destra: "Dobbiamo stare in piazza - ha detto - fino a quando non si fermerà il colpo di stato. Sono qui per sostenere i nostri connazionali e dire loro che che non sono soli. Siamo di fronte al periodo più buio della storia. Abbiamo il dovere di resistere a un governo e a un tiranno che sta per ottenere l'investitura con tutti i nemici della Spagna". Ma dopo oltre due ore senza alcun incidente, sono partite alcune cariche degli agenti per reagire al lancio di oggetti, petardi e bengala da parte dell'ala più radicale presente in prima linea alla manifestazione vicino la sede nazionale del Psoe. Stavolta, la presenza delle forze dell'ordine è ingente: dietro gli agenti con i caschi, gli scudi e in manganelli in mano, stanno avanzando moltissime camionette della polizia. In questo momento i manifestanti stanno indietreggiare, dividendosi in piccoli gruppetti. Per ora c'è un solo fermato.