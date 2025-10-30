Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner ParigiBoccia SangiulianoSeparazione carriere giudiciSpalletti alla JuveMeteo Halloween
Acquista il giornale
Ultima oraSpagna, la Sagrada Familia diventa la chiesa più alta del mondo
30 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Spagna, la Sagrada Familia diventa la chiesa più alta del mondo

Spagna, la Sagrada Familia diventa la chiesa più alta del mondo

Il capolavoro di Gaudí a Barcellona continuerà a crescere

Il capolavoro di Gaudí a Barcellona continuerà a crescere

Il capolavoro di Gaudí a Barcellona continuerà a crescere

La basilica della Sagrada Familia di Barcellona è diventata oggi la chiesa più alta del mondo, dopo che questa mattina una gru ha posizionato la prima parte della torre in cima alla navata. Lo riporta il Guardian precisando che il capolavoro dell'architetto Antoni Gaudí si erge ora a 162,91 metri sopra la città, superando la guglia della Cattedrale di Ulm in Germania, che raggiunge i 161,53 metri.

Ma la Sagrada Familia continuerà a crescere. La Torre centrale di Gesù Cristo, che si erge proprio sulla cima della chiesa, raggiungerà infatti i 172 metri quando sarà completata nei prossimi mesi.

La prima pietra della Sagrada Familia fu posta nel 1882 e quando Gaudí morì solo una delle sue torri era terminata. Negli ultimi decenni i lavori hanno subito un'accelerazione, poiché la basilica è diventata un'importante attrazione turistica internazionale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoSito Unesco