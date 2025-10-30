Spagna, la Sagrada Familia diventa la chiesa più alta del mondo

La basilica della Sagrada Familia di Barcellona è diventata oggi la chiesa più alta del mondo, dopo che questa mattina una gru ha posizionato la prima parte della torre in cima alla navata. Lo riporta il Guardian precisando che il capolavoro dell'architetto Antoni Gaudí si erge ora a 162,91 metri sopra la città, superando la guglia della Cattedrale di Ulm in Germania, che raggiunge i 161,53 metri.

Ma la Sagrada Familia continuerà a crescere. La Torre centrale di Gesù Cristo, che si erge proprio sulla cima della chiesa, raggiungerà infatti i 172 metri quando sarà completata nei prossimi mesi.

La prima pietra della Sagrada Familia fu posta nel 1882 e quando Gaudí morì solo una delle sue torri era terminata. Negli ultimi decenni i lavori hanno subito un'accelerazione, poiché la basilica è diventata un'importante attrazione turistica internazionale.