Spagna: incidenti sotto la sede del Psoe, la polizia carica

Incidenti sotto la sede nazionale del Psoe. Come accade da giorni, gruppi di estremisti di destra, con il volto coperto, hanno lanciato oggetti, bottiglie, petardi sugli agenti che hanno reagito con alcune cariche di alleggerimento per disperdere i violenti. Tanti urlano "siamo una dittatura", insultando Sanchez, il Psoe, la stampa. Scontri che assumono un valore politico rilevante perché gli estremisti ripetono per strada le parole d'ordine dette nel Congresso dal leader di Vox, Santiago Abascal. Proprio lui, insieme agli altri eletti di Vox, dopo l'intervento, ha lasciato l'aula per recarsi sotto la sede del Psoe.