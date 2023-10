Spagna: incendio in discoteca, 7 morti. Si cercano dispersi

Sette persone sono morte e altre sono rimaste intossicate in seguito all'incendio scoppiato nella discoteca Teatre di Murcia, nel sud della Spagna, scoppiato alle 6 di stamattina. Il primo bilancio provvisorio: i soccorritori infatti non escludono che ci possano essere altre vittime. Al momento si stanno cercando molte persone di cui non si sa ancora nulla, come ha confermato il sindaco della città di Murcia. Al momento i feriti sono 4: due donne di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 anni, tutti intossicati dal fumo. Non è ancora chiara la causa delle fiamme che sono state domate da poco. A nome del governo, su X, è intervenuta la vicepresidente Yolanda Diaz: "Seguiamo con preoccupazione la notizia della tragedia di Murcia. Il mio affetto a tutte le persone colpite e le mie condoglianze alle loro famiglie".