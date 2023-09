Spagna: il Congresso boccia Feijòo, ci riproverà venerdì

Il Congresso dei deputati spagnolo ha negato la fiducia al leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo. Il candidato premier ha ottenuto 172 voti, 4 in meno della maggioranza assoluta necessaria. Per lui hanno votato i 137 deputati popolari, i 33 di Vox, quindi la deputata canaria e quello navarro. Secondo la legge ora dovranno passare 48 ore per avere un secondo voto. Venerdì, però, per essere eletto presidente del governo, a Feijòo basterà ottenere la maggioranza relativa. Obiettivo che comunque viene considerato molto difficile da raggiungere. "È chiaro che abbiamo fatto tutto il possibile, e che la Spagna può sentirsi tranquilla, perché continueremo a lavorare in suo favore": è il commento a caldo del leader dei popolari spagnoli Alberto Núñez Feijóo, a cui il re Felipe VI ha affidato un incarico per formare governo, dopo la prima votazione negativa del Congresso dei deputati sulla sua candidatura. In caso di secondo insuccesso venerdì, avrà luogo un ulteriore giro di consultazioni politiche da parte del re, che potrà quindi proporre un nuovo candidato per formare governo. L'ipotesi più probabile, al momento, è che tale mandato esplorativo possa essere affidato al socialista Pedro Sánchez, attuale premier uscente.