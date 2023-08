Spagna: Hermoso rompe il silenzio e affonda Rubiales

La calciatrice spagnola Jenni Hermoso rompe il silenzio e anche lei chiede sanzioni ai danni del presidente della Federcalcio iberica Luis Rubiales, al centro di una bufera per il bacio in bocca dato alla giocatrice. "Io e il mio sindacato delle giocatrici - afferma la campionessa in una nota - stiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino impuniti, siano sanzionati e vengano adottate le misure necessarie per tutelare i calciatori da azioni che riteniamo inaccettabili". Quindi chiede al Consiglio Superiore dello Sport di agire per porre fine ai comportamenti che violano la dignità delle donne. Anche la Lega spagnola di calcio femminile professionistico ha chiesto le dimissioni del presidente della Federazione Luis Rubiales in seguito al suo bacio forzato a Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione dei mondiali.