Spagna: focolaio salmonella in hotel, colpite oltre 100 persone

Un vasto focolaio di intossicazione alimentare dovuta alla salmonella ha colpito un hotel nella località turistica di La Manga del Mar Menor, nel sud della Spagna. Oltre un centinaio di persone, per lo più turisti, sono rimaste intossicate dopo aver consumato il pranzo di sabato e due sono attualmente ricoverate in ospedale, anche se le condizioni non sono gravi.

Secondo fonti dell'assessorato regionale alla Sanità, citate dai media iberici, i sintomi riportati dai turisti - vomito, diarrea, dolore addominale e in alcuni casi febbre - sono compatibili con la salmonella, come hanno confermato anche gli esami microbiologici sui pazienti.

Le autorità sanitarie hanno immediatamente ordinato la chiusura cautelare dell'attività di cucina dell'hotel e una disinfestazione completa della struttura.

Il servizio di emergenze sanitarie ha disposto il trasferimento di venti pazienti all'ospedale Santa Lucia per ulteriori accertamenti, anche se la maggior parte è stata dimessa poco dopo. Mentre gli ispettori del Servizio di Epidemiologia stanno prelevando campioni di cibo e biologici, per risalire all'origine esatta del contagio.