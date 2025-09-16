Lunedì 15 Settembre 2025

16 set 2025
Spagna boicotta Eurovision per la partecipazione di Israele

Il ritiro dalla prossima edizione deciso dal Cda di Rtve

Il Consiglio di amministrazione della Radiotelevisione pubblica spagnola Rtve ha deciso oggi di ritirarsi dalla prossima edizione del festival di Eurovision, se parteciperà un rappresentante di Israele. È quanto ha segnalato il Cda di Rtve in un comunicato.

Madrid si unisce quindi agli altri quattro Paesi - Islanda, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia - che boicotteranno la kermesse internazionale in segno di protesta per il conflitto a Gaza e la mancata esclusione di Israele, come già avvenuto per la rappresentanza della Russia per l'invasione in Ucraina.

