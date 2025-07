S&P, aumento spese difesa Ue non provoca uno shock sul debito

L'aumento delle spese per la difesa Nato comporterà pressioni sui bilanci dei Paesi europei ma non uno shock sul debito. E' quanto scrive l'agenzia S&P in un rapporto secondo cui "gli aumenti della spesa saranno probabilmente graduali".

Al tempo stesso la crescita delle spese militari è improbabile che possa rappresentare un elemento di stimolo alla crescita economica e avrà solo impatto dello 0,1-0,3% del Pil dell'eurozona fino alla fine del 2028.

In particolare, secondo S&P "l'obiettivo di spesa per la difesa della Nato, pari al 3,5% del Pil, se pienamente attuato senza misure di compensazione, potrebbe aggiungere 2.000 miliardi di dollari di debito pubblico entro il 2035".

"Gli aumenti della spesa saranno probabilmente graduali e il ritmo sarà dettato dalle preoccupazioni dei Paesi in materia di sicurezza, dalle dimensioni delle loro industrie della difesa, dai vincoli fiscali, dal sostegno elettorale e dalla capacità di assorbimento industriale. S&P Global Ratings prevede un impatto limitato sulla qualità del credito degli stati europei nel breve periodo, poiché gli aumenti della spesa per la difesa saranno probabilmente misurati e lenti".