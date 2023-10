Sosteniamo l'Egitto nella liberazione degli ostaggi, Tajani

"Ho ribadito la durissima condanna del governo italiano" per gli attaccchi di Hamas e ho trovato "orecchie attente contro il terrorismo anche da parte dei vertici egiziani. L'Egitto ha un ruolo importante per la de-escalation e sosterremo tutte le iniziative per potrà svolgere per una soluzione positiva degli ostaggi", tra cui probabilmente due cittadini italo-israeliani . Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa con il collega egiziano Sameh Shoukry al Cairo.