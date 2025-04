Sospetto ictus per Davide Lacerenza, ricoverato in ospedale

Questa mattina l'ex titolare della Gintoneria di Milano Davide Lacerenza, ai domiciliari perché indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per sfruttamento della prostituzione commessi nel locale, è stato ricoverato in ospedale per un sospetto ictus. La notizia, circolata in ambienti giudiziari, è stata confermata all'ANSA dal suo legale, l'avvocato Liborio Cataliotti. Lacerenza resta ai domiciliari, ma in ospedale.