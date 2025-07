Sospetti abusi su oltre mille bimbi al nido, shock in Australia

Le autorità sanitarie in Australia hanno chiesto di sottoporre 1.200 bambini a test per malattie infettive, dopo che la polizia ha incriminato un ex educatore di un asilo nido per decine di reati sessuali "profondamente angoscianti", in un caso che ha portato shock e sgomento nel Paese.

La polizia di Victoria ha dichiarato che un uomo di 26 anni è stato accusato di oltre 70 reati derivanti da presunte aggressioni sessuali ai danni di otto bambini di età compresa tra i cinque mesi e i due anni. "Come potete immaginare, è stato profondamente angosciante per le famiglie sentirlo", ha dichiarato ai giornalisti il comandante della polizia Janet Stevenson. L'uomo ha lavorato in 20 asili nido nella città di Melbourne tra il 2017 e il 2025, ha aggiunto Stevenson.

Il responsabile sanitario dello Stato, Christian McGrath, ha affermato che 1.200 bambini che potrebbero essere entrati in contatto con l'accusato dovrebbero essere sottoposti a test per una "potenziale esposizione" a malattie infettive. Le autorità non hanno specificato a quali malattie i bambini potrebbero essere stati esposti, ma hanno affermato che potrebbero essere facilmente curate con antibiotici.

"Comprendiamo che questo sia un ulteriore elemento angosciante di questa situazione", ha detto ai giornalisti McGrath, medico specializzato in malattie infettive. La premier dello Stato, Jacinta Allan, si è detta "disgustata" dai presunti crimini dell'uomo. "Sono scioccanti e angoscianti", ha detto ai giornalisti. "E il mio cuore si spezza per le famiglie che stanno vivendo il peggior incubo di ogni genitore".