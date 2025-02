Sospeso il processo contro l'ex presidente colombiano Álvaro Uribe per corruzione testimoni

Il processo iniziato ieri contro l'ex presidente della Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010), accusato di avere corrotto dei testimoni, è già stato sospeso. Poco fa, infatti, il Tribunale Superiore di Bogotá ha deciso che la giudice Sandra Liliana Heredia non avrebbe agito in modo imparziale, e perciò ha ordinato la sospensione temporanea delle udienze del processo. Lo rende il sito del quotidiano colombiano El Tiempo.

Accolta dunque la richiesta dell'avvocato Jaime Granados, difensore di Uribe, che ha sostenuto che la giudice ieri avrebbe dovuto sospendere l'udienza iniziale del processo a causa di una ricusazione della difesa, da lei invece interpretata come un tentativo per allungare i tempi del processo e che, non avendolo fatto, ha impedito che un altro giudice esaminasse gli argomenti apportati da Uribe, riporta El País.

"Non essendo stata emessa una decisione di merito riguardo alla ricusazione da parte della giudice coinvolta; al contrario, respingerla in modo categorico qualificando la richiesta come un'azione dilatoria, ha omesso che un altro giudice valutasse la situazione", si legge nella decisione, firmata dal magistrato Ramiro Riaño Riaño che segnala che ora è "in discussione l'imparzialità (della Heredia)".