Sospesa l'alta velocità Roma-Napoli, ritardi fino a 3 ore

La circolazione dei treni sull'Alta Velocità Roma-Napoli è sospesa a causa di alcuni incendi nei pressi dei binari: i treni sono stati deviati sulla linea convenzionale e diversi disagi si sono registrati nelle stazioni, a Roma come a Firenze. Due i roghi che hanno provocato la sospensione, secondo quanto riferisce Rfi: il primo tra Salone e Anagni, tra le province di Roma e Frosinone, il secondo tra Gricignano e Caserta, in Campania. Il blocco dell'Alta Velocità ha provocato rallentamenti e ritardi al momento fino a 3 ore. Sono complessivamente una ventina i treni coinvolti, tra Frecce e Intercity, ed inoltre i treni in partenza da Firenze in direzione Roma proseguono sulla linea convenzionale con "ulteriori ritardi fino a 30 minuti". Diversi treni, sottolinea ancora Rfi, sono stati cancellati o riprogrammati