Sinistra a corto di memoria

Sinistra a corto di memoria
Sopralluoghi in tre Comuni dopo terremoto a Massa Martana
21 set 2025
Sopralluoghi in tre Comuni dopo terremoto a Massa Martana

Sopralluoghi sui territorio sono stati avviati dopo il terremoto di magnitudo di 3.8 registrato con epicentro nella zona di Massa Martana. Le verifiche sono state avviate anche nei territori di Giano dell'Umbria e Todi. Lo ha scritto sui social la presidente della Regione Stefania Proietti, ribadendo che "al momento non si hanno notizie o segnalazioni di danni". "Come Regione Umbria, con le nostre strutture, stiamo monitorando costantemente l'evoluzione dell'evento, pronti a dare tutta l'assistenza necessaria ai Comuni e ai cittadini" ha spiegato la governatrice.

