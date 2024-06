Sono iniziate le riprese di Fuori, il nuovo film di Mario Martone, tratto da un soggetto di Ippolita di Majo che firma la sceneggiatura insieme allo stesso regista. Il film è interpretato da Valeria Golino nel ruolo di Goliarda Sapienza, Matilda De Angelis, Elodie. Le riprese si svolgeranno a Roma per una durata complessiva di otto settimane. Fuori è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film con Rai Cinema e The Apartment per l'Italia e Srab Films per la Francia, in collaborazione con Fremantle. La fotografia è a cura di Paolo Carnera, il montaggio di Jacopo Quadri, la scenografia di Carmine Guarino e i costumi sono di Loredana Buscemi. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution. "Nessuna persona e nessun luogo sono veri per sempre" Goliarda Sapienza, Le certezze del dubbio. Una scrittrice finisce in carcere per un gesto folle e inaspettato. In prigione, l'incontro con alcune giovani detenute diventa un'esperienza di rinascita. Una volta fuori, in una torrida estate romana in cui il tempo sembra sospeso, la scrittrice continua a frequentare le donne con cui ha stretto amicizia e che ora, come lei, sono tornate in libertà. Nasce una relazione profonda e decisiva per la sua vita, un legame autentico che nessuno lì fuori riuscirà a comprendere. Questa scrittrice è Goliarda Sapienza, e questa è la sua storia, come lei l'ha raccontata.