Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Sondrio, 'l'offerta Bper è migliorata ma restano incertezze'

'Se andasse in porto rispetti impegni su personale e territorio'

Il cda della Banca Popolare di Sondrio "prende atto che l'incremento del corrispettivo" dell'offerta di Bper "costituisce un miglioramento dei termini e delle condizioni finanziarie dell'offerta" ma "ribadisce le osservazioni e gli elementi di incertezza riportati nel comunicato dell'emittente" per quanto riguarda "la combinazione" tra le due banche e la "realizzazione degli obiettivi strategici dell'offerta".

Il consiglio, prosegue la nota emessa dopo l'esame del rilancio di Bper, "auspica che, in caso di perfezionamento dell'offerta, le dichiarazioni programmatiche di Bper riguardanti la valorizzazione delle persone che lavorano in Banca Popolare di Sondrio, il mantenimento dei livelli occupazionali, la salvaguardia del legame con i territori di riferimento, il sostegno allo sviluppo dell'economia valtellinese trovino piena e concreta attuazione".

