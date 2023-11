Sondaggio, Trump supera Biden in 5 su 6 stati in bilico

Joe Biden è dietro a Donald Trump in 5 dei 6 più importanti stati 'battleground', ovvero in bilico tra Repubblicani e Democratici, ad un anno esatto dalle elezioni, scontando gli enormi dubbi sulla sua età e una profonda insoddisfazione per la sua gestione dell'economia, della politica estera e dell'immigrazione: è quanto emerge da un sondaggio New York Times-Siena College. Il tycoon ha un margine di vantaggio fra i 3 e 10 punti in Arizona, Georgia, Michigan, Nevada e Pennsylvania. Biden è avanti solo in Wisconsin, di 2 punti. Nei sei campi di battaglia - tutti conquistati nel 2020 - il presidente è in media in svantaggio 44% a 48%.