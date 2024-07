Sondaggio, Rn lontano dalla maggioranza assoluta

Il primo sondaggio Harris in Francia dopo le desistenze in funzione anti-estrema destra vede il Rassemblement National lontano dalla maggioranza assoluta. Il partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella dovrebbe ottenere al ballottaggio di domenica fra 190 e 220 seggi, contro i 289 necessari. Secondo questo primo sondaggio, lo "sbarramento repubblicano" si mostra efficace. Le altre due coalizioni che si sono accordate per un "Fronte Repubblicano" in funzione anti-RN, traggono vantaggio dalla situazione: il Nuovo Fronte Popolare della gauche otterrebbe fra 159 e 183 seggi, mentre Ensemble, l'arco dei partiti macronisti, conquisterebbe fra 110 e 135 seggi, una sconfitta comunque pesante, con una diminuzione di quasi la metà dei seggi. Ai Républicains, andrebbero fra i 30 e i 50 deputati e il partito resisterebbe comunque alla scissione di Eric Ciotti, passato ad appoggiare il RN.