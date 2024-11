Sondaggio Nyt, Trump raggiunge Harris in Pennsylvania

Kamala Harris e Donald Trump continuano a combattere sugli Stati in bilico con il tycoon che ha migliorato la sua posizione in Pennsylvania raggiungendo la vice presidente al 48%. Lo rivela l'ultimo sondaggio del New York Times/Siena College. Harris è ora leggermente avanti in Nevada, North Carolina e Wisconsin, mentre Trump è in testa in Arizona. In Michigan, Georgia e Pennsylvania la corsa è sempre più serrata. I risultati in tutti e sette gli stati rientrano nel margine di errore, il che significa che nessuno dei due candidati ha un vantaggio definitivo.