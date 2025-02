Sondaggio Kiis: il 57% degli ucraini approva Zelensky, in aumento rispetto a dicembre

Circa il 57% degli ucraini si fida di Volodymyr Zelensky e ne approva l'operato, secondo un sondaggio pubblicato oggi e condotto dal Kyiv Institute of Sociology (Kiis) fra il 4 e il 9 febbraio, segnando un incremento di 5 punti percentuali rispetto all'ultimo sondaggio di dicembre. Un 37% degli ucraini interpellati invece non ha fiducia in lui, ma in dicembre la percentuale era del 39%. Lo scrivono i media ucraini, fra cui il Kyiv Independent, sottolineando come il dato smentisca quanto affermato proprio i primi di febbraio da Donald Trump, secondo il quale - asserzione non suffragata da alcuna fonte, nota il sito news ucraino - il tasso di approvazione per Zelensky era del 4%.

"Se gli alleati e i partner internazionali (dell'Ucraina) sono preoccupati circa la legittimità del presidente nel contesto di possibili negoziati di pace e insistono sulla tenuta di elezioni, dal punto di vista degli stessi cittadini ucraini non ci sono problemi al riguardo", ha commentato i risultati del sondaggio il direttore dell'istituto Kiis, Anton Hrushetskyi, a proposito delle mancate elezioni presidenziali che si sarebbero dovute tenere nel maggio del 2024 ma impossibilitate dalla guerra e dalla legge marziale in vigore, come previsto dalla Costituzione ucraina. Il Cremlino, ricorda il Kyiv Independent, ha lanciato una "falsa narrazione" sulla presunta illegittimità di Zelensky, su cui fa pressione anche l'amministrazione Trump per la tenuta di elezioni prima di qualsiasi negoziato di pace: un'affermazione che Trump assicura non essere affatto suggerita da Mosca.

Il sondaggio, spiega il Kiis, è stato svolto al telefono fra un migliaio di persone che vivono in territori ucraini controllati da Kiev.