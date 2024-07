Sondaggio Cnn, Trump avanti di tre punti su Harris

Donald Trump in lieve vantaggio su Kamala Harris. Secondo un sondaggio di Cnn condotto online il 22 e 23 luglio, l'ex presidente ha il 49% delle preferenze e Harris il 46%, con uno scarto nel margine di errore della rilevazione. La metà di coloro che sostengono la vicepresidente lo fa perché crede genuinamente in lei e non perché vuole battere Trump. Un dato che indica una svolta decisa rispetto alla candidatura di Joe Biden, al quale solo il 37% degli elettori voleva esprimere solo il sostegno: l'obiettivo della quota restante era un voto per il presidente solo per sconfiggere Trump.