Son Heung-min lascerà il Tottenham quest'estate dopo 10 anni

Il capitano del Tottenham, Son Heung-min, ha dichiarato che lascerà il club quest'estate dopo un decennio trascorso nel nord di Londra. L'attaccante 33enne è arrivato in Premier League dal Bayer Leverkusen nel 2015 e ha collezionato più di 450 presenze con gli Spurs. A maggio ha vinto l'Europa League, ma ha disputato una stagione deludente rispetto ai suoi standard e ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni alle gambe. Son, che ha segnato 173 gol con gli Spurs, non ha detto dove intende andare in futuro.